|
Только посмотрите, кого лабрадор привел в гости! 100% будете смеяться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике лабрадор Чарли привел к порогу дома нового друга – теленка. Он скромно стоял позади пса, пока хозяйка отчитывала того за излишнее гостеприимство.
Видео набрало около 15 млн просмотров и более 3 млн лайков.
Пользователи Сети истерично хохотали при виде животных: «Ахаха, я не могу перестать смеяться», «Мам, это Саня, мы просто в приставку у нас поиграем?», «Это потому что он чёрный?», «Вам смешно, а у меня так сын невестку в дом привел», – писали комментаторы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике лабрадор Чарли привел к порогу дома нового друга – теленка. Он скромно стоял позади пса, пока хозяйка отчитывала того за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)