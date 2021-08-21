Только посмотрите, кого лабрадор привел в гости! 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике лабрадор Чарли привел к порогу дома нового друга – теленка. Он скромно стоял позади пса, пока хозяйка отчитывала того за излишнее гостеприимство.





Видео набрало около 15 млн просмотров и более 3 млн лайков.

Пользователи Сети истерично хохотали при виде животных: «Ахаха, я не могу перестать смеяться», «Мам, это Саня, мы просто в приставку у нас поиграем?», «Это потому что он чёрный?», «Вам смешно, а у меня так сын невестку в дом привел», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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