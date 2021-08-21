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Мужчину насмерть придавило бревном в Пуховичском районе
Источник материала: ОНТ
В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном,
19 августа вечером в лесу возле деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал бревна. Они поднимались на трактор подъемником и складывались в прицеп. В какой-то момент последнее бревно при загрузке начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Бревно упало и придавило мужчину. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.
Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК Беларуси
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В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном, сообщили в Telegram-канале СК Беларуси. 19 августа вечером в лесу возле деревни Заболотье Пуховичского...
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