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Мужчину насмерть придавило бревном в Пуховичском районе

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчину насмерть придавило бревном в Пуховичском районе

В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном, сообщили в Telegram-канале СК Беларуси.

19 августа вечером в лесу возле деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал бревна. Они поднимались на трактор подъемником и складывались в прицеп. В какой-то момент последнее бревно при загрузке начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Бревно упало и придавило мужчину. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.


Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: СК Беларуси

 

 

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В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном, сообщили в Telegram-канале СК Беларуси. 19 августа вечером в лесу возле деревни Заболотье Пуховичского...
 
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