Юные белорусские каратисты завоевали две награды в первый день чемпионата Европы в Финляндии

Источник материала: ОНТ

20 августа в Тампере (Финляндия) стартовали соревнования молодежного чемпионата Европы по каратэ. Турнир объединяет 996 спортсменов от 45 стран, от Беларуси заявлен 31 участник.

Уже первый день соревнований принес в копилку сборной Беларуси две награды: в дисциплине ката среди юниоров отличилась Стевания Соболева (бронзовая медаль), а в кумитэ среди кадетов до 57 кг – Артем Шаруба (серебро).

Таким образом, после первого дня чемпионата Европы среди молодежи Беларусь входит в топ-13 итогового зачета по странам. Первое место пока удерживают турки (5 золотых и 2 бронзовые медали), вторыми идут испанцы (2 золотые и 2 бронзовые награды), а замыкают топ-3 азербайджанцы (2 золотые и 1 бронзовая медаль).

Фото: WKF

Подписывайтесь на нас в Telegram