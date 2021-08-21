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Юные белорусские каратисты завоевали две награды в первый день чемпионата Европы в Финляндии

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Юные белорусские каратисты завоевали две награды в первый день чемпионата Европы в Финляндии

20 августа в Тампере (Финляндия) стартовали соревнования молодежного чемпионата Европы по каратэ. Турнир объединяет 996 спортсменов от 45 стран, от Беларуси заявлен 31 участник.

Уже первый день соревнований принес в копилку сборной Беларуси две награды: в дисциплине ката среди юниоров отличилась Стевания Соболева (бронзовая медаль), а в кумитэ среди кадетов до 57 кг – Артем Шаруба (серебро).

Таким образом, после первого дня чемпионата Европы среди молодежи Беларусь входит в топ-13 итогового зачета по странам. Первое место пока удерживают турки (5 золотых и 2 бронзовые медали), вторыми идут испанцы (2 золотые и 2 бронзовые награды), а замыкают топ-3 азербайджанцы (2 золотые и 1 бронзовая медаль).

Фото: WKF

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20 августа в Тампере (Финляндия) стартовали соревнования молодежного чемпионата Европы по каратэ. Турнир объединяет 996 спортсменов от 45 стран, от Беларуси заявлен 31...
 
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