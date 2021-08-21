Сексуальная жизнь в эмиграции: мой опыт в безлюдном Вильнюсе и в Киеве с его секс-вечеринками

Глава первая. Вильнюс и тиндер, который можно пролистать за один день

Чаще всего у людей, которые не по своей воле оказываются в чужих странах, настроение не супер, потому как общий эмоциональный фон довольно депрессивный. По крайне мере, так было у меня, когда я оказался в Вильнюсе. Коммуницировать с новыми людьми, погружать их в твой контекст и пытаться что-то рассказать о себе в таком состоянии – это каждый раз боль. Потому как людям даже из Литвы, как правило, плевать на происходящее в Беларуси – вы всегда как будто на разных планетах. О чем сейчас говорят все беларусы? О политике – это чуть ли не единственное, что интересует большинство. Поэтому психологически сложно заводить новые знакомства с людьми из других стран.

Еще важно понимать: когда ты оказываешься вырванным из привычной социальной среды, из своего образа жизни, знакомства – это уже история не только про секс. Тебе просто хочется с кем-то пообниматься, погулять и поговорить. Это первый момент.

Вторая проблема – языковой барьер. В том же Вильнюсе довольно сложно найти русскоговорящих молодых людей. С моим Upper Intermediate я способен общаться с литовками, но не могу так же искрометно шутить, как на русском – а в этом кроется моя харизма.

Третья проблема знакомств в Вильнюсе – я попал в город во времена жесткого локдауна. Были закрыты бары, клубы, рестораны – все привычные места для завязывания общения. И даже на улице тогда нужно было ходить в маске. То есть даже если ты как-то с кем-то познакомишься, пойти банально некуда. А я еще тогда жил в отеле, поэтому писать: «Может, зайдешь ко мне в номер?» – было бы не очень, особенно с моей не канонично беларуской внешностью.

Для знакомств оставался только тиндер, но и там были свои нюансы. В вильнюсском приложении есть красивые девушки, модели, но многие из них де-факто не любят заводить общение с иностранцами – и я для них тоже иностранец. То есть ты заводишь коммуникацию на английском, а тебе в ответ: «Извини, я тусуюсь только с литовцами». К тому же в тиндере в Вильнюсе не так уж много девушек – всех можно посмотреть буквально за один день (я так и сделал). Периодически экспериментировал с возрастом и расстоянием в поиске, тогда попадались новые лица, но не часто. Как-то поставил поиск до 40 лет – хотелось посмотреть, что происходит после 35+. Но я пока не готов к отношениям со взрослой, серьезной женщиной.

Свиданий с литовками у меня было немного, но одно из них запомнилось надолго. Как-то вечером я переписывался с девочкой, уже хотел идти спать, но она написала: «А если я заеду к тебе с бутылкой вина?». Кстати, да, одно из моих открытий депрессивного Вильнюса – там я начал прибухивать. Так вот, приезжает литовка ко мне в отель, мы с ней спик инглиш – все идет хорошо. Но нужно открыть бутылку вина, и тут я сталкиваюсь с проблемой: у меня нет штопора, зато есть чайная ложка. Пробую открыть ей бутылку, вкручиваю в пробку, тут литовке приходит светлая идея: «Может, штопор попросить на ресепшене?». Я спускаюсь с этой бутылкой вниз, а администратора нет. Жду его минут семь, потом еле достаю штопором уже в прах раскрошившуюся пробку – на все у меня уходит минут 15. Вернувшись в номер, обнаруживаю даму спящей. Благо, рядом с кроватью диванчик – как джентльмен, я не мог себе позволить прилечь с ней рядом. Утром мы благополучно проснулись, она извинилась и откланялась. Больше мы ни разу не общались.

В общем, с литовками у меня не клеилось, но в Вильнюсе на тот момент уже было много беларусок – они спасали ситуацию. Но мое общее состояние в этом городе лучше все равно не становилось. У меня откровенно начала ехать кукуха, я стал работать с терапевтом. В итоге у меня диагностировали тревожно-депрессивное расстройство – но зато не в тюрьме и не в земле, как говорится.

В итоге терапевт плавно подвела меня к мысли, что, возможно, стоит сменить локацию. В январе у меня был отпуск – ездил к своей подруге в Канны, но эта недельная поездка обеспечила мне всего 3-4 недели нормального состояния в Литве. Все началось снова, поэтому я решил уехать в Киев.

Глава вторая: Киев, секс-вечеринки и свидания за 150 BYN

Я ехал в этот город, чтобы немного пожить своей более-менее привычной жизнью: походить на тусовки, на фестивали, на концерты, пообщаться с людьми. В Киеве, как оказалось, у меня намного больше знакомых, чем в Литве. Потому что в Вильнюсе сейчас сосредоточена сугубо политическая тусовка, а в Украине живет много людей, которые уезжали сюда из Беларуси на протяжении последних 5-10 лет.

И в Киеве я действительно начал жить: ты здесь идешь по любой улице и впитываешь атмосферу свободы, открытости. Везде играют музыканты, гремят какие-то вечеринки, люди красивые тебе улыбаются! На контрасте после Вильнюса я ходил по Киеву с открытым ртом. А киевский тиндер начал тестить еще за месяц до того, как сюда приехал, и заранее что-то себе насвайпал.

В Киеве есть проблема, противоположная Вильнюсу: здесь сли-и-ишком много красивых, интересных девушек. У тебя просто не получается сфокусироваться на ком-то одном даже при большом желании. Сегодня знакомишься с одной, а на следующий день – с тремя другими. Такой постоянный конвейер, благодаря которому ты пытаешься бегать от одиночества.

И это совсем не похоже на Минск, где ты можешь встретить знакомых в любом заведении, потому что тусовка более узкая. В Киеве тебя не знает никто, можно действовать более открыто. Это в Минске у мебя была определенная репутация, имя, паттерны поведения, к которым все привыкли и потому я им следовал. В Киеве ты никто и звать тебя никак, поэтому можешь быть кем угодно. Дома, в Минске, чего скрывать, я долго и кропотливо формировал образ ловеласа и повесы. Этот образ был искусственным – об этом знали те немногие, с которыми я хорошо общался – но он хорошо работал на меня. Здесь я – чистый лист. В этом, с одной стороны, есть плюс, с другой – знакомиться без бэкграунда сложнее, приходится каждый раз погружать человека в свой контекст, а это утомляет.

Познакомиться в Киеве с девушкой можно где угодно: тиндер, инстаграм и бесконечные тусовки – выбирай, что нравится. Мероприятий тут проходит нереально много, я бы очень хотел ходить везде, но время и стоимость билетов не всегда позволяют.

Чтобы вы понимали, насколько здесь люди открыты к общению, расскажу историю, которая произошла с одним моим знакомым. Мы вместе зашли в бар, я отошел, а он остался сидеть в зале. К нему подошла девушка, сказала, что ей срочно нужна помощь, и потащила его в туалет. Закрыла кабинку, включила на телефоне запись видео, разделась догола и сказала: «Трахни меня». Что произошло дальше – история умалчивает. И подобные ситуации тут на каждом шагу.

Еще я познакомился с киевскими кинки-вечеринками – это тусовки секс-позитивных людей, но не обязательно свингеров, как многие думают. По сути, это секс-вечеринки, где сексом заниматься не обязательно, можно просто прийти, потусоваться и пообщаться. Мероприятия устраивают разного уровня открытости.

Недавно на Кириловской была туса Pornceptual, там организовали дарк-рум – это комната, где все происходит, но уединиться там нельзя. На таких вечеринках телефоны забирают на входе, если хочешь с кем-то обменяться контактами – берешь листик с ручкой и записываешь. Я так делал.

Есть несколько причин, почему я так и не занялся сексом на этих тусовках. Во-первых, еще не достиг такого уровня просветления, чтобы заниматься сексом при большом количестве посторонних людей, которые смотрят на тебя и даже что-то комментируют. Во-вторых, человек, который работал в ByCovid и следит за своим здоровьем, не станет так рисковать (смеется).

Если со знакомствами в Киеве проблем нет, то со свиданиями – есть, и она упирается в финансы. В Минске я привык к определенному уровню дохода, который можно смело приравнивать к средне-айтишному – я зарабатывал от 2 до 3 тысяч долларов в месяц, пока не пошел волонтерить в ByCovid. Поэтому привык к тому, что красивых девушек надо баловать. А сейчас, когда получаю денег ровно на то, чтобы закрыть базовые потребности, появляется выбор: сходить на концерт или сводить девушку на свидание? Одна встреча в Киеве обходится минимум в 1000-1500 гривен (примерно в 100-150 BYN). Как говорится, претендуешь – соответствуй. И тут я пока стою в сторонке, даже несмотря на свои внешние данные.

В Минске я, может, и хотел отношений, но упирался в проблему своего же образа – ловелас, которому не нужно продолжение, поэтому никто меня не рассматривал всерьёз. Сейчас ничего подобного я уже не ищу, так как понимаю, что ничего не смогу предложить взамен. Стабильную, интересную и красивую жизнь я не могу обеспечить даже самому себе, не говоря о ком-то еще. Мне ведь нравятся красивые девочки – и это нормально, но они не просто так выглядят как модели. Им нужен уход и подход. Бесцельно ходить с тобой за ручку хорошо раз, два. Но развития у таких отношений не будет.

Я всегда за то, чтобы в паре люди находились примерно на одинаковом уровне: красивая девушка, которая зарабатывает, и я, который сегодня зарабатывает, а завтра может остаться без жилья или улететь в другую страну – это не пара. У меня непонятная жизнь. Я ничего не могу предложить, кроме своего члена, нестабильного будущего и психики. Зачем я буду заставлять страдать кого-то еще вместе со мной? К тому же, я по психотипу спасатель: во всех своих отношениях всегда кого-то вытаскивал из задницы, а сейчас спасать, скорее, нужно меня. Поэтому пока не стану крепко на ноги, никаких серьёзных отношений не будет.

После депрессивного Вильнюса Киев вернул меня к жизни – за три месяца здесь я увидел такое количество тусовок и крутых артистов, сколько за всю жизнь не посетил. Но чувство вины никуда не ушло – наверное, когда ты работаешь с инициативами помощи и постоянно видишь, что творят с людьми, невозможно от этого чувства избавиться. Поэтому сейчас я не строю никаких планов. Пока решил базироваться в Киеве, живу здесь у друга, ищу квартиру подешевле, но уже сделал прививку от ковида, поэтому могу свободно летать куда угодно. Потихоньку начинаю пытаться выстраивать свою жизнь.

Честно, больше всего мне сейчас хочется просто прийти домой, раздеться полностью, сходить в душ и выйти оттуда, не одеваясь. Было бы классно, если бы кто-то тебя ждал, хотя бы собака, что, пожалуй, не худший вариант. И чтобы можно было лечь на кровать, обняться, заказать еды, поговорить по душам и посмотреть кино. Такие базовые человеческие потребности, которых в эмиграции очень не хватает.