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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля на территорию Евразийского экономического союза. Стоимость авто оказалась занижена почти в 1,5 раза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Согласно документам, представленным к таможенному контролю, в грузовике перемещались легковые автомобили марки Mercedes-Benz и Tesla Model 3.
Проверка показала, что реальная стоимость электромобиля порядка 36,5 тыс. евро. Занизив ее, литовский перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей 1,5 тыс. евро.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Беларуси. Статья предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-
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Проверка показала, что реальная стоимость электромобиля порядка 36,5 тыс. евро. Занизив ее, литовский перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных...
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