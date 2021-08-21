Путин не дает Лукашенко покоя по поводу изменения Конституции

Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу о необходимости изменения политической системы Беларуси говорили и Лукашенко, и Путин с Меркель.

20 августа на церемонии вручения государственных наград силовикам ( безымянных героев спрятали от народа ) Александр Лукашенко вдруг решил высказаться об актуальности проведения референдума по изменению Конституции.

Сначала он высказал мысль, которую решил приписать не себе, а силовикам.

– Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство (это из вашей среды – милицейской, Вооруженных Сил) – некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции), да не нужно это делать, – сказал Лукашенко (цитируется по его пресс-службе).

Но затем правитель начал объяснять, почему референдум все-таки нужен.

– Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их лозунг: «Перамены, перамены, перамены». И мы сказали: да, нужны перемены, – отметил Лукашенко.

Самое забавное, что в этой же речи сторонников перемен правитель прямо назвал «врагами». Присутствовавшие в зале силовики должны были удивиться: выходит, Лукашенко пошел на поводу у врагов.

Видимо, понимая, как неубедительно звучит его объяснение необходимости изменения Конституции, правитель привел еще один аргумент. Прямо скажем, не менее странный для сторонников «стабильности».

– Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции, – заявил Лукашенко.

С чего вдруг правитель начал убеждать силовиков в необходимости «перемен»? Нельзя исключать, что Лукашенко уже знал, что белорусская тема будет обсуждаться в тот же день на переговорах Путина и Меркель.





Фото kremlin.ru

На пресс-конференции по их окончанию стало в который раз очевидно, кому же именно Лукашенко обещал изменение Конституции и почему, несмотря на все свое неудовольствие, вынужден держать свое слово.

— Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства, — заявил Путин.

Вероятно, в пятницу Лукашенко высказываниями о необходимости изменения основного страны решил сыграть на опережение, чтобы принуждение со стороны России не выглядело так явно.

Но чего именно требует от правителя Беларуси Кремль? Возможный ответ – в том же выступлении Лукашенко перед силовиками. Он так описал будущее политическое устройство и свое место в нем:

– Конституцию надо делать нормальную. Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства, и так далее. Но Всебелорусское народное собрание надо сформировать таким образом, чтобы оно интересы всего общества представляло...

Роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение – Вольфовичей, Тертелей, Кубраковых даже, несмотря на его молодость – мы могли отойти и не мешать молодежи строить государство. Отойти на какие-то запасные позиции (военные меня поймут), чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться.

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