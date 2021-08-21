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Тихановская призвала МВФ и Минфин США заблокировать доступ Лукашенко к SDR

21.08.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд и Минфин США заблокировать режиму Лукашенко доступ к SDR, которые МВФ распределит между странами-членами фонда в понедельник, 23 августа, в точим числе около $1 млрд. Беларуси.

«запретить режиму доступ к средствам SDR, в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы. Это общая позиция всех демократических сил Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Тихановская также поблагодарила сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму Лукашенко доступ к упомянутому $1 млрд в SDR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд и Минфин США заблокировать режиму Лукашенко доступ к SDR, которые МВФ распределит между странами-членами...
 
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