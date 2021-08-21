Глава Минобороны Польши обвинил Беларусь и Россию в миграционном кризисе

Источник материала: АФН

Миграционный кризис на польско-белорусской границе был спровоцирован деятельностью Беларуси и России, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора - также результат деятельности белорусских спецслужб", - написал Блащак в Twitter, приложив фотографии забора.

По данным МВД Польши с начала августа было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. Польские пограничники развернули 1350 мигрантов обратно в Беларусь, 780 человек были помещены в миграционные центры.