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Глава Минобороны Польши обвинил Беларусь и Россию в миграционном кризисе

21.08.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Миграционный кризис на польско-белорусской границе был спровоцирован деятельностью Беларуси и России, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Проблема на польско-белорусской границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора - также результат деятельности белорусских спецслужб", - написал Блащак в Twitter, приложив фотографии забора.

По данным МВД Польши с начала августа было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. Польские пограничники развернули 1350 мигрантов обратно в Беларусь, 780 человек были помещены в миграционные центры.

 
 
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Миграционный кризис на польско-белорусской границе был спровоцирован деятельностью Беларуси и России, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
 
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