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Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

21.08.2021 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время участники автопробегов успели проложить патриотические маршруты через всю страну, посетить различные города и производства. К колоннам автомобилей с государственной символикой традиционно может присоединиться каждый желающий, и таких с каждой неделей становится все больше. Участниками акции движет желание сплотиться и показать любовь к своей стране.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Поздравил со знаменательной датой патриотов Беларуси и Президент. Один из автомобилей движения теперь будет украшать флаг с личной подписью главы государства.

Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

Приглашаем, приглашаем, приглашаем!

Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Пока сегодня так, исключительно как символ, Президент передал… я хочу сказать, что первый, символичный предмет, который, я думаю, появится в вашем объединении.

Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?

Президент своей рукой написал: «Вы уже взрослые».

 
 
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Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24...
 
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