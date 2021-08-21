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Что Александр Лукашенко подарил участникам автопробега «За Беларусь»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время участники автопробегов успели проложить патриотические маршруты через всю страну, посетить различные города и производства. К колоннам автомобилей с государственной символикой традиционно может присоединиться каждый желающий, и таких с каждой неделей становится все больше. Участниками акции движет желание сплотиться и показать любовь к своей стране.
Поздравил со знаменательной датой патриотов Беларуси и Президент. Один из автомобилей движения теперь будет украшать флаг с личной подписью главы государства.
Приглашаем, приглашаем, приглашаем!
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Президент своей рукой написал: «Вы уже взрослые».
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Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24...
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