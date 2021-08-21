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Студентка из России в «Хатыни»: ты ощущаешь, насколько это было ужасно, насколько людям было страшно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У российского автопробега «Дороги славы – наша история» новой точкой в маршруте 21 августа стала белорусская Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благотворительная патриотическая акция проводится не первый год. Не так давно к ней присоединились студенты Ростовского экономического университета, на базе которого был сформирован поисковый отряд. Ребята помогают поднимать захоронения мирных жителей, работают с архивами и оказывают помощь в поиске затерявшихся в войне имен.
Ася Компаниец, руководитель штаба Ростовского регионального общественно-патриотического движения «Дороги славы – наша история»:
Среди ребят много тех, кто бывал в Хатыни прежде. Но есть и те, кто знает о выжженной деревне только из книг. Сегодня они здесь, чтобы своими глазами увидеть последствия войны и почтить память невинных жертв.
Екатерина Костенко, студентка Ростовского государственного экономического университета:
Участники акции «Дороги славы» уже посетили знаковые исторические места в Гомеле и Бресте. Впереди – Витебск, Смоленск и Ржев. Завершится патриотический маршрут в городе-герое Москве.
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Студентка из России в «Хатыни»: ты ощущаешь, насколько это было ужасно, насколько людям было страшно
Новости Беларуси. У российского автопробега «Дороги славы – наша история» новой точкой в маршруте 21 августа стала белорусская Хатынь, сообщили в программе...
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