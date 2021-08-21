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«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши
Источник материала: СТВ
Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «
Следует отметить, что здесь принципиальную позицию будет занимать Польша, которая заявит Советскому Союзу, что она ни в коем случае советские войска через свою территорию не пропустит. Чехословакия в то время с Советским Союзом единой границы не имеет. Поэтому для оказания военной помощи придется проходить через территорию Польши. Поляки же заявят, что этого делать они не позволят.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
В марте 1939 года Чехословакия прекращает свое существование как единое государство. 15 марта немецкие войска вступают в Прагу и оккупируют оставшуюся часть Чехии.
Сергей Третьяк:
А ведь мюнхенскую четверку: Чемберлена, Даладье, Гитлера и Муссолини выдвинут на Нобелевскую премию мира, за мир для целого поколения. Ее должны были вручать в 1939 году, но мира в Европе уже не будет.
Этой же весной Гитлер предъявит территориальные претензии к Польше на город Данциг, потребует согласия на прокладку автострады и железной дороги в Восточную Пруссию через польское Поморье, а также присоединения Польши к Антикоминтерновскому пакту.
Вячеслав Данилович:
Дмитрий Мигун, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси Республиканского института высшей школы, кандидат исторических наук:
Требования будут отвергнуты, и Германия объявит недействительной «Декларацию о неприменении силы», а Англия и Франция пообещают Польше помощь в случае нападения.
18 марта нарком иностранных дел СССР Литвинов через английского посла в Москве предлагает созвать конференцию шести стран: СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции, с целью предотвращения дальнейшей германской агрессии. Однако английская сторона находит это предложение «преждевременным» и предлагает ограничиться совместной декларацией Англии, Франции, СССР и Польши о заинтересованности названых стран в сохранении независимости и целостности государств Восточной и Юго-восточной Европы.
Сергей Третьяк:
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук:
3 мая, когда становится ясно, что Великобритания и Франция не примут советское предложение, народным комиссаром иностранных дел вместо Литвинова назначают Молотова, по совместительству оставшегося главой Совета народных комиссаров СССР. В Берлине это воспримут как обнадеживающий знак. Через день немецким газетам запретят всякие нападки на СССР.
Вадим Гигин:
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Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается...
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