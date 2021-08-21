ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб

21.08.2021 17:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"На 13-м км внешнего кольца МКАД произошло серьезное ДТП. Женщина на автомобиле "Фиат" не справилась с управлением и въехала в столб", - говорится в публикации.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представители МЧС и медики.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представители МЧС и медики.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если поляки пойдут дальше – встречать огнём». Вот почему Гитлер был настроен против Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by