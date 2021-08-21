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На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
"На 13-м км внешнего кольца МКАД произошло серьезное ДТП. Женщина на автомобиле "Фиат" не справилась с управлением и въехала в столб", - говорится в публикации.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представители МЧС и медики.-0-
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На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, представители МЧС и медики.
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