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«Оборудованию там больше ста лет». На МТЗ мастера зажало в дробеметном барабане

21.08.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне, 20 августа, в кузнечном цехе Минского тракторного завода произошел несчастный случай со смертельным исходом.

 

«Оборудованию там больше ста лет». На МТЗ мастера зажало в дробеметном барабане
Александр Трущенко и машина медиков на МТЗ.

 

Как сообщает МЧС, в 16:28 поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, зажатому между стенками дробеметного барабана в кузнечном цехе на территории ОАО «Минский тракторный завод». Спасатели выполнили работы по деблокировке погибшего работника. «Причина инцидента – нарушение правил безопасности погибшим», – делает заключение пресс-служба ведомства.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» сообщил со ссылкой на коллег погибшего, что в результате ЧП погиб 36-летний Александр Трущенко – мастер термического участка кузнечного цеха. Объединение выразило соболезнования родным и близким Александра, а его коллегам посоветовало быть осторожнее с оборудованием. «Мы с вами прекрасно знаем, что на его должный ремонт давно не выделялись средства, а потому даже рядом со станками находиться небезопасно», – утверждает телеграм-канал.

На другом телеграм-канале бывший коллега Александра Трущенко поделился мнением о ситуации на Минском тракторном:

«Работал на МТЗ почти 14 лет. …Нарушение ТБ (техники безопасности – «БН») идет по всему заводу. Это одна из причин, почему я ушел с предприятия. Сам я работал в кузне МТЗ – там, где и погибший. Рабочие в большинстве случаев молчат, а потом вот такой случай будоражит, СК журналы ТБ трясут на все инструктажи и подписи. А он-то (Александр Трущенко), скорее всего, просто рабочему хотел помочь, а в итоге придавило плитой заслоночной от дробемета.

Сейчас будут искать козла отпущения, сделают скорее всего начальника участка виноватым, но человека не вернешь.

Халатность есть и была на заводах, только за мое время работы в кузнечном цехе МТЗ и после ухода это уже второй летальный исход. Я не считаю, сколько людей получили травмы в кузне — это потеря конечности, палец, кисть, рука, глаз... А еще не попадает в каналы, как там кареты скорой увозят работяг с потерей сознания, когда на улице +30-35°, а на рабочих местах все 70-100°С. Труд там рабский, а условия довоенные, как и оборудование, которому больше 100 лет (и это я не утрирую). Лично на моем участке до сих пор работает оборудование, на котором еще в годы Первой мировой немцы гильзы штамповали для снарядов».

 
 
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Спасти 36-летнего мужчину не удалось – МЧС назвало причиной трагедии нарушение погибшим правил безопасности.
 
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