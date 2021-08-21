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«Оборудованию там больше ста лет». На МТЗ мастера зажало в дробеметном барабане
Источник материала: Навiны
Накануне, 20 августа, в кузнечном цехе Минского тракторного завода произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих»
На другом телеграм-канале бывший коллега Александра Трущенко поделился мнением о ситуации на Минском тракторном:
«Работал на МТЗ почти 14 лет. …Нарушение ТБ (техники безопасности – «БН») идет по всему заводу. Это одна из причин, почему я ушел с предприятия. Сам я работал в кузне МТЗ – там, где и погибший. Рабочие в большинстве случаев молчат, а потом вот такой случай будоражит, СК журналы ТБ трясут на все инструктажи и подписи. А он-то (Александр Трущенко), скорее всего, просто рабочему хотел помочь, а в итоге придавило плитой заслоночной от дробемета.
Сейчас будут искать козла отпущения, сделают скорее всего начальника участка виноватым, но человека не вернешь.
Халатность есть и была на заводах, только за мое время работы в кузнечном цехе МТЗ и после ухода это уже второй летальный исход. Я не считаю, сколько людей получили травмы в кузне — это потеря конечности, палец, кисть, рука, глаз... А еще не попадает в каналы, как там кареты скорой увозят работяг с потерей сознания, когда на улице +30-35°, а на рабочих местах все 70-100°С. Труд там рабский, а условия довоенные, как и оборудование, которому больше 100 лет (и это я не утрирую). Лично на моем участке до сих пор работает оборудование, на котором еще в годы Первой мировой немцы гильзы штамповали для снарядов».
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