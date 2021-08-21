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Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

21.08.2021 18:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Если у вас на даче растет куст голубики, который исправно плодоносит, а ягодки крупные и сладкие, попробуйте его размножить. Каким способом? Вариантов много - отводки, вертикальное черенкование, деление куста и т.п. Но самым эффективным способом, особенно если саженцев хочется побольше, является зеленое черенкование.

Летнее зеленое черенкование - это в первую очередь экономия для дачника. Покупать новые саженцы не придется. Причем такой способ размножения гарантирует сохранение сорта и не требует больших финансовых и временных затрат. 

Когда лучше заготавливать черенки голубики

Заготавливать черенки советуют в пасмурную погоду, а если светит солнце - ранним утром. Кстати, созревшие ягоды на кусте голубики - совсем не помеха для черенкования. Но как найти подходящий побег?

Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

Пригодные для зеленого черенкования однолетние побеги должны одревесневать (быть достаточно плотными), но их кончики должны оставаться мягкими. Этот момент нужно уметь поймать. Именно с таких побегов можно нарезать черенки для укоренения. 

Как правильно нарезать зеленые черенки

Голубика гораздо труднее образовывает корни, чем другие ягодные культуры. Но с этой особенностью культуры можно справиться благодаря точному соблюдению технологии. Первое правило: острый инструмент и правильный срез.

Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

Черенки нужно нарезать таким образом, чтобы на каждом из них было по четыре почки. Верхний срез делают прямым, нижний - наискосок. Что получается? Две почки идут в землю, две остаются сверху, но корней у черенков еще нет, воду впитывать им нечем, а листья будут испарять влагу, иссушая черенок. Поэтому нижние листочки обязательно обрывают, чтобы уменьшить площадь испарения. Оставляют лишь два верхних, которые обрезают наполовину. 

Верхушка побега для зеленого черенкования не подходит - она мягкая, травянистая, обязательно загниет, толку от нее не будет. 

Укоренение черенков голубики

Многих начинающих дачников волнует вопрос, в чем укоренять черенки голубики. Начнем с того, что субстрат должен быть кислым. Идеальный вариант - верховой торф (он рыжего цвета. Еще пригодится стимулятор корнеобразования, например, Корневин. 

Делаем так: берем черенок, погружаем нижний срез в стимулятор корнеобразовния и под прямым углом втыкаем в субстрат до верхних листочков. Расстояние между черенками - около 5 см. Сверху устанавливаем дуги и натягиваем на них пленку, лучше - в несколько слоев. Свет черенкам голубики сейчас не очень нужен. Самое главное - перестроиться, выдать новые корни.

Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

При высадке черенков наискосок их потом сложно будет пересаживать - корневая система начнет обрываться, да и извлекать их будет не очень удобно. 

Грунт, в котором будут укореняться черенки, должен быть влажным, но не переувлажненным. Идеальный вариант - воспользоваться туманообразователем. Такая установка помогает поддерживать влажность, близкую к 100 %, и температуру на уровне 25-27 °С.

Что делать дачнику, у которого нет туманообразующей установки? В этом случае нужно поддерживать высокую влажность в череночнике при помощи регулярного опрыскивания (3-4 раза в  сутки).

Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

Увидев первые почки, не спешите радоваться укоренению. То, что черенки нарастили листочки, вовсе не означает, что процесс пошел и черенки укоренились. Почки распускаются за счет тех питательных веществ, которые находятся в черенке. Это вовсе не показатель укоренения. При оптимальных условиях корни начинают появляться где-то через месяц.  

С какими проблемами можно столкнуться при черенковании голубики

С черенками в реальности не всегда так просто, как в рассказах специалистов. Часто бывает так, что корешков еще нет, а все вершки уже сгнили. Причиной этого является переувлажнение. В данном случае помогут обработки фунгицидами, также можно опрыскать укоренителями. 

Еще одна проблема - температура воздуха. Она в теплице гораздо выше, чем нужно для успешного укоренения. 

Как быть:

  • накрыть теплицу притеняющей сеткой;
  • сверху на дуги с пленкой набросить спанбонд;
  • во время пиковых температур опрыскивать не только субстрат, но еще и спанбонд.
Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

Что делать дальше с укорененными черенками голубики

После укоренения ставшие саженцами черенки переносят на свежий воздух. Двухлитровый горшок - вполне приемлемое пространство для их доращивания. Через год-два такие саженцы будут готовы к высадке на постоянное место.

Кроме голубики зеленым черенкованием можно размножать черную и красную смородину, черноплодную рябину, облепиху, жимолость, ежевику, иргу. Пробуйте - и у вас все обязательно получится!

Еще больше интересных и полезных сюжетов на садово-огородную тему - в проекте "Дача", сморите его по субботам в 10:45 на канале "Беларусь 1".


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Если у вас на даче растет куст голубики, который исправно плодоносит, а ягодки крупные и сладкие, попробуйте его размножить. Каким способом? Вариантов много -...
 
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