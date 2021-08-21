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В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа

21.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +23 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа

В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо, температура воздуха +19 °C. В Риме до +30 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +34 °C.

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

В столице Болгарии, по прогнозу, +32 °C. В Анкаре солнечно, +28 °C. А в Афинах обещают +31 °C.

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +16 °C и дождь, в Вильнюсе +19 °C. Дождливо будет в Варшаве, столбики термометров поднимутся до +19 °C.

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа

В Киеве температура повыше – до +28 °C, без осадков. А в Москве столбики термометров покажут +21 °C.

 
 
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +23 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо,...
 
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