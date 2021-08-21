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Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа
Источник материала: СТВ
Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юго-запада Европы. Преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди, рассказали в программе
По северу Беларуси, где еще будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 °C по северу до +14 °C по югу страны. Днем воздух прогреется до +15 – +23 °C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с...
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