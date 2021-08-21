ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

21.08.2021 18:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юго-запада Европы. Преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

По северу Беларуси, где еще будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 °C по северу до +14 °C по югу страны. Днем воздух прогреется до +15 – +23 °C.

В Анкаре +28°C, в Москве +21°C. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 августа. Подробнее здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

Ночью похолодает до +5°C. Прогноз погоды в Беларуси на конец августа

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики прогнозируют, что в начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарога да свабоды. Як краіны Балтыі аднавілі незалежнасьць 30 гадоў таму. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by