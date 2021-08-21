За единую Беларусь: в годовщину акции автомобилисты повторили первый маршрут

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники автопробега «За единую Беларусь» отменили годовщину акции и повторили свой первый маршрут. Какие еще маршруты покорили патриоты и что планируют – расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На парковке у столичного аквапарка – больше сотни машин. На каждой государственная символика. Патриоты страны уже не просто единомышленники, а друзья. А для Инны ее попутчики за год стали семьей.

«Мы собираем всех друзей вспомнить наш год, как мы начинали, как это всё продолжалось и сейчас вот собираемся, делимся воспоминаниями», – рассказывает участница автопробега Инна.

За плечами тысячи километров по всей стране – города, села, деревни, каждый пункт маршрута дарил акции новых сторонников.

«Я первый раз на автопробеге. Пришла поддержать этих добрых активистов, хороших людей. Я очень рада познакомиться с ними», – говорит участница автопробега Наталья.

Сегодня активисты повторили первый маршрут патриотического автопробега. Проехали по главным улицам Минска и встретились у Кургана Славы.

«Самым большим достижением является то, что вот сегодня здесь собралось это количество людей, чтобы отметить годовщину этого нашего первого мероприятия, которое состоялось ровно год назад вот на этом же месте. Тогда еще никто никого не знал, сейчас мы как большая дружная семья», – делится организатор автопробега Сергей Рачковский.

И снова в путь. До дня народного единства Беларуси организаторы автопробега объедут все районные центры страны, а их 118.

День народного единства в Беларуси отмечается 17 сентября.