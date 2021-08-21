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За единую Беларусь: в годовщину акции автомобилисты повторили первый маршрут
21.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участники автопробега «За единую Беларусь» отменили годовщину акции и повторили свой первый маршрут. Какие еще маршруты покорили патриоты и что планируют – расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
На парковке у столичного аквапарка – больше сотни машин. На каждой государственная символика. Патриоты страны уже не просто единомышленники, а друзья. А для Инны ее попутчики за год стали семьей.
За плечами тысячи километров по всей стране – города, села, деревни, каждый пункт маршрута дарил акции новых сторонников.
«Я первый раз на автопробеге. Пришла поддержать этих добрых активистов, хороших людей. Я очень рада познакомиться с ними», – говорит участница автопробега Наталья.
Сегодня активисты повторили первый маршрут патриотического автопробега. Проехали по главным улицам Минска и встретились у Кургана Славы.
И снова в путь. До дня народного единства Беларуси организаторы автопробега объедут все районные центры страны, а их 118.
День народного единства в Беларуси отмечается 17 сентября.
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За плечами тысячи километров по всей стране – города, села, деревни, каждый пункт маршрута дарил акции новых сторонников.
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