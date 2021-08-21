Политолог: На людей в погонах власть оказывает разлагающее влияние





© CC0 Public Domain, Ivtorov





Важнейшей их особенностью является их временный характер. Совершая перевороты и захватывая власть, хунты обычно сразу декларируют, что пришли лишь на время. Дескать, сейчас быстренько наведем порядок и вернем власть гражданским. Обещание свое они хоть и не всегда, но в основном сдерживают.





В рядах лидеров хунты к моменту принятия решения о возвращении в казармы обычно существуют разногласия: кто-то доказывает, что действительно пора уходить, кто-то утверждает, что уходить рано, поскольку «порядок» до конца пока еще не восстановлен.





Важнейшим аргументом в устах сторонников сворачивания политической активности является утверждение о том, что на людей в погонах политическая власть оказывает разлагающее влияние. Как сказал глава ВВС Чили и член пиночетовской хунты Фернандо Маттеи: «Если мы не перейдем в ближайшее время к демократии, мы разрушим вооруженные силы сильнее, чем это сделает любая марксистская пропаганда».





Пробыв какое-то время в руководстве страной, те военные, которые поумнее, видят, что политическая активность приводит к смещению приоритетов. Профессионализм со временем начинает вытесняться политической лояльностью. Уже не так важно становится, насколько боеспособным является данное подразделение; гораздо важнее то, как оно голосует. И командир хорош не тот, у кого самолеты летают, а тот, кто правильные речи в нужный мо ент толкнет. Вообще из истории хорошо известно, что сильно политизировавшиеся военные к решению боевых задач нередко вообще оказываются неспособны.





Хорошо известно и то, что попытки использования престижа военных с внутриполитическими целями ведут к падению доверия к ним со стороны общества. Из института, который «вне политики», люди в погонах превращаются в обычную политическую структуру, вроде партий, а кто у нас партиям доверяет? Сами ведь знаете: никто. Снижение доверия со стороны людей постепенно начинает влиять на настроения офицерского состава. Эти люди ведь не в безвоздушной среде живут и хорошо чувствуют, престижной является их форма или нет…





В общем, не надо ставить министров обороны во главе партсписков и посылать их рассуждать об угрозах морального разложения нации и необходимости строить новые города в Сибири.





Пусть своим делом занимаются.







