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Максим Недосеков: сразу после событий августа мы в сборной Беларуси моментально прекратили общение друг с другом
Источник материала: Партизан
Бронзовый призер Токио Максим Недосеков поделился мыслями по поводу политического раскола внутри сборной Беларуси по легкой атлетике.
Разговор состоялся в программе "Скажи, не молчи"
- Российские СМИ, да и наши некоторые… Не то, чтобы затравили Эльвиру Герман за фото с вами, но посмеялись над ней. Мол, Эльвира, ты куда, ты думаешь, с кем фотографируешься, с лучшим атлетом режима.
- Не знаю, зачем люди настраивают кого-то друг против друга. С тех событий уже прошло много времени. Поначалу, когда это все политическое случилось, оно коснулось всех. И спорта тоже. Хотя говорится, что он вне политики, но сейчас так уже сложно сказать.
Изначально после тех событий мы вообще перестали общаться друг с другом в сборной. Моментально. Все. В легкой атлетике все смотрели на друг друга косо. Но со временем мы просто стали понимать, что это того не стоит. Терять из-за этого дружбу — это очень глупо.
Политические разногласия — это еще не повод для оскорблений. Мне многие люди писали, что поздравляют с медалью, рады ей, но моих взглядов категорически не разделяют. И это правильный подход. Вот так и надо общаться, находить общий язык.
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Максим Недосеков: сразу после событий августа мы в сборной Беларуси моментально прекратили общение друг с другом
Бронзовый призер Токио Максим Недосеков поделился мыслями по поводу политического раскола внутри сборной Беларуси по легкой атлетике.
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