Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Источник материала: ОНТ

Высоко поднят флаг Беларуси и в теннисе. Арина Соболенко с 22 августа впервые в карьере станет второй ракеткой мира.

Ранее так высоко из белорусок поднималась только Виктория Азаренко. В ближайший понедельник Арина обойдет японку Наоми Осаку, которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал. Всего Соболенко выиграла 16 турниров в профессиональной карьере. А также вместе со сборной Беларуси доходила до финала Кубка федерации.

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