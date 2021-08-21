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Блогер Лауринас Рагельскис об антиковидных ограничениях в Литве: Это показушная забота о нашем здоровье

21.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блогер Лауринас Рагельскис об антиковидных ограничениях в Литве: Это показушная забота о нашем здоровье

Блогер Лауринас Рагельскис в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туров во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» прокомментировал антиковидные ограничения в Литве.  

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва): «Это показушная забота о нашем здоровье! Это давление и фашисткий режим отделения людей, которые имеют «паспорт возможностей», от тех, кто его не имеет».  

Напомним, ограничения в Литве вступят в силу с 13 сентября – людям без «паспорта возможностей» и отрицательного теста закроют вход в крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений. Непривитые смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.


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Блогер Лауринас Рагельскис в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туров во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» прокомментировал антиковидные...
 
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