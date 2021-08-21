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Блогер Лауринас Рагельскис об антиковидных ограничениях в Литве: Это показушная забота о нашем здоровье
Источник материала: ОНТ
Блогер Лауринас Рагельскис в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туров во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» прокомментировал антиковидные ограничения в Литве.
Напомним, ограничения в Литве вступят в силу с 13 сентября – людям без «паспорта возможностей» и отрицательного теста закроют вход в крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений. Непривитые смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.
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Блогер Лауринас Рагельскис об антиковидных ограничениях в Литве: Это показушная забота о нашем здоровье
Блогер Лауринас Рагельскис в беседе с политическим обозревателем ОНТ Игорем Туров во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» прокомментировал антиковидные...
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