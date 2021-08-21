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В киновселенной Marvel Тони Старка заменит афроамериканка

21.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В киновселенной Marvel Тони Старка заменит афроамериканка

Стало известно, что в киновселенной Marvel вместо Железного Человека появится новая супергероиня – Железное Сердце. Об этом сообщает Comic Book. 

В Тони Старка, известного как Железный Человек, заменит супергероиня Железное сердце. Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что впервые она появится в появится в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда». Железное Сердце будут звать Рири Уильямс, а сыграет ее афроамериканка Доминик Торн. 

Во вселенной Marvel Рири Уильямс – инженер-гений подросткового возраста, которая разрабатывает свою собственную версию костюма Железного человека. После смерти отца она живет с матерью и тетей в Чикаго. В 15 лет ее принимают в Массачусетский технологический институт. Именно там она строит свою собственную версию доспехов в стиле Железного человека.

В планах Marvel – снять отдельный сериал про эту героиню на платформе Disney+. Дата выхода пока не сообщается.

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Стало известно, что в киновселенной Marvel вместо Железного Человека появится новая супергероиня – Железное Сердце. Об этом сообщает Comic Book.  В Тони Старка,...
 
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