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Дожинки-2021: в агрогородке Яновичи провели фестиваль-ярмарку тружеников села

21.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожинки-2021: в агрогородке Яновичи провели фестиваль-ярмарку тружеников села

Жатва завершается красиво. Традиционный фестиваль-ярмарку тружеников села ярко провели в агрогородке Яновичи. 


Чтобы хоть ненадолго забыть о напряженной работе, Клецкий район отметил «Дожинки». Тем, кто много работал на уборочной в этом году, посвятили центральную экспозицию местного парка в виде массивных валунов с указанием имен ударников! И поблагодарили подарками от министерства и профсоюза.

К сегодняшнему утру в Беларуси намолочено уже более 6 миллионов тонн зерна. Не считая кукурузу, гречиху и просо, зерновые и зернобобовые убраны с почти 2 миллионов гектаров, а это 94% от запланированной площади. Лидеры – Минская область, за ней следуют Брестская и Гродненская.  

Убрать осталось всего 100 тысяч гектаров. Это последние промежуточные цифры кампании. Финальные   появятся уже на следующей неделе.

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Жатва завершается красиво. Традиционный фестиваль-ярмарку тружеников села ярко провели в агрогородке Яновичи.  Чтобы хоть ненадолго забыть о напряженной...
 
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