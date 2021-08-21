Дожинки-2021: в агрогородке Яновичи провели фестиваль-ярмарку тружеников села

Источник материала: ОНТ

Жатва завершается красиво. Традиционный фестиваль-ярмарку тружеников села ярко провели в агрогородке Яновичи.





Чтобы хоть ненадолго забыть о напряженной работе, Клецкий район отметил «Дожинки». Тем, кто много работал на уборочной в этом году, посвятили центральную экспозицию местного парка в виде массивных валунов с указанием имен ударников! И поблагодарили подарками от министерства и профсоюза.

К сегодняшнему утру в Беларуси намолочено уже более 6 миллионов тонн зерна. Не считая кукурузу, гречиху и просо, зерновые и зернобобовые убраны с почти 2 миллионов гектаров, а это 94% от запланированной площади. Лидеры – Минская область, за ней следуют Брестская и Гродненская.

Убрать осталось всего 100 тысяч гектаров. Это последние промежуточные цифры кампании. Финальные появятся уже на следующей неделе.

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