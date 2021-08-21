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Эйсмонт рассказала, что у нее первым делом спросил Лукашенко после «Большого разговора»
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» рассказала о реакции Главы государства Александра Лукашенко по итогам «
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Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» рассказала о реакции Главы государства Александра Лукашенко по...
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