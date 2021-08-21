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Эйсмонт рассказала, что у нее первым делом спросил Лукашенко после «Большого разговора»

21.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эйсмонт рассказала, что у нее первым делом спросил Лукашенко после «Большого разговора»

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» рассказала о реакции Главы государства Александра Лукашенко по итогам «Большого разговора».  

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси: «После "Большого разговора" была небольшая встреча в кабинете у Президента с иностранным гостем. Он пообещал. И после 8 часов 15 минут общения в эфире он провел-таки эту встречу. Когда он ехал из Дворца Независимости, он позвонил и спросил: "Ну что?" Я говорю, вроде, по ощущениям, получилось и остро, и актуально, и... На третьем "и" он меня прервал и задал классический вопрос: "Что было плохо?" Час прошел после "Большого разговора", и я говорю: "Пока не готова ответить". Сейчас у нас есть гораздо больше реакции. Мы видим те материалы, которые вышли в западных СМИ. Мы уже что-то можем проанализировать, видим реакцию. В ноябре будет 7 лет, как я работаю с Президентом, в Администрации Президента. Я хочу сказать, что это был и самый длительный разговор по времени, и одновременно самый короткий — по внутренним ощущениям».


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Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время стрима на YouTube-канале «Главный. Тур» рассказала о реакции Главы государства Александра Лукашенко по...
 
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