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28-летний водитель врезался в световую мачту в Минске

21.08.2021 19:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

28-летний водитель врезался в световую мачту в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Уронил световую мачту. Этой ночью в Минске 28-летний водитель на проспекте Независимости врезался в столб и чудом остался жив. На высокой скорости он выскочил на встречную полосу, и не справился с управлением. 


Инцидент произошел в 3:30 утра. На дороге было пусто. Больше пострадавших нет, молодого человека с незначительными  повреждениями его доставили в больницу.  

ГАИ еще раз напоминает, что ночное лихачество даже на пустой дороге  может обернуться неприятными последствиями.

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Теги: Минск
 
 
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Уронил световую мачту. Этой ночью в Минске 28-летний водитель на проспекте Независимости врезался в столб и чудом остался жив. На высокой скорости он выскочил на...
 
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