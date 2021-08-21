28-летний водитель врезался в световую мачту в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Уронил световую мачту. Этой ночью в Минске 28-летний водитель на проспекте Независимости врезался в столб и чудом остался жив. На высокой скорости он выскочил на встречную полосу, и не справился с управлением.





Инцидент произошел в 3:30 утра. На дороге было пусто. Больше пострадавших нет, молодого человека с незначительными повреждениями его доставили в больницу.

ГАИ еще раз напоминает, что ночное лихачество даже на пустой дороге может обернуться неприятными последствиями.

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