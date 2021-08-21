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«Лейпциг» одержал первую победу в новом сезоне Бундеслиги
Источник материала: ОНТ
В немецкой Бундеслиге стартовал второй тур. «Лейпциг» одержал первую победу в новом сезоне.
Подопечные Франка Марша разгромили «Штутгарт» (4:0). В концовке первого тайма «Лейпциг» вышел вперед, отличился Доминик Собослаи. В начале второго тайма Эмиль Форсберг удвоил преимущество хозяев, а затем Собослаи оформил дубль. Точку в матче на 65-й минуте поставил Андре Силва, реализовавший пенальти.
«Штутгарт» потерпел первое поражение, ранее команда разгромила «Гройтер Фюрт» (5:1).
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В немецкой Бундеслиге стартовал второй тур. «Лейпциг» одержал первую победу в новом сезоне. Подопечные Франка Марша разгромили «Штутгарт» (4:0). В концовке первого...
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