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Антиковидные протесты в Австралии закончились уличными беспорядками

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антиковидные протесты в Австралии закончились уличными беспорядками

В австралийском Мельбурне антиковидные протесты закончились уличными беспорядками с участием конной полиции.


Задержанным вменяют «нападение на полицейских и пренебрежение санитарными нормами». Технически люди хотели попасть в центр, посещение которого ограничено из-за антиковидных требований. Слезоточивый газ и дубинки привели к 50 задержаниям. Почти 300 человек получили штрафы за участие в акции.

Не только в Мельбурне: акции протесты прошли и в Сиднее. По словам представителей полиции, здесь участников будут определять по камерам, дела передадут в суд. В большинстве регионов Австралии COVID-19 не лютует, но конкретно в двух густонаселенных штатах – Новом Южном Уэльсе и Виктории – фиксируют около 1000 новых заболевших каждые сутки.

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В австралийском Мельбурне антиковидные протесты закончились уличными беспорядками с участием конной полиции. Задержанным вменяют «нападение на полицейских и...
 
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