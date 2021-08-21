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Антиковидные протесты в Австралии закончились уличными беспорядками
Источник материала: ОНТ
В австралийском Мельбурне антиковидные протесты закончились уличными беспорядками с участием конной полиции.
Задержанным вменяют «нападение на полицейских и пренебрежение санитарными нормами». Технически люди хотели попасть в центр, посещение которого ограничено из-за антиковидных требований. Слезоточивый газ и дубинки привели к 50 задержаниям. Почти 300 человек получили штрафы за участие в акции.
Не только в Мельбурне: акции протесты прошли и в Сиднее. По словам представителей полиции, здесь участников будут определять по камерам, дела передадут в суд. В большинстве регионов Австралии COVID-19 не лютует, но конкретно в двух густонаселенных штатах – Новом Южном Уэльсе и Виктории – фиксируют около 1000 новых заболевших каждые сутки.
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В австралийском Мельбурне антиковидные протесты закончились уличными беспорядками с участием конной полиции. Задержанным вменяют «нападение на полицейских и...
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