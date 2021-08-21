Красивые не значит вкусные: как выбрать хорошие персики в магазине

Источник материала: ОНТ

Агроном Владимир Викулов рассказал для радио Sputnik , как выбрать на прилавках вкусные персики.

Специалист развеял миф о том, что персики якобы делятся на «мальчиков» (с выпуклостью на «макушке») и «девочек» (с ямкой) и что «мальчики» вкуснее.

В первую очередь, говорит агроном, стоит обращать внимание на сорт фрукта.

Но если вы не разбираетесь в сортах, тогда вам поможет обоняние. Аромат у фруктов должен быть сладкий и насыщенный.

Фото: Pexels

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