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Красивые не значит вкусные: как выбрать хорошие персики в магазине

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Красивые не значит вкусные: как выбрать хорошие персики в магазине

Агроном Владимир Викулов рассказал для радио Sputnik, как выбрать на прилавках вкусные персики.

Специалист развеял миф о том, что персики якобы делятся на «мальчиков» (с выпуклостью на «макушке») и «девочек» (с ямкой) и что «мальчики» вкуснее.

В первую очередь, говорит агроном, стоит обращать внимание на сорт фрукта.

Но если вы не разбираетесь в сортах, тогда вам поможет обоняние. Аромат у фруктов должен быть сладкий и насыщенный. 

Фото: Pexels

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Агроном Владимир Викулов рассказал для радио Sputnik, как выбрать на прилавках вкусные персики. Специалист развеял миф о том, что персики якобы делятся на...
 
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