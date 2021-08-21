Женская сборная Беларуси по волейболу сыграет против хорваток на чемпионате Европы

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу сегодня продолжит выступление на чемпионате Европы. Во втором поединке на турнире наша команда сыграет против сборной Хорватии.

В этом году соперники дважды встречались в Золотой лиге и балканки оба раза выиграли (3:0 и 3:2). На чемпионате Европы белоруски стартовали с поражения от Италии. А сборная Хорватии в первом поединке победила Швейцарию (3:0). Сегодня матч Беларусь - Хорватия начнется в 18 часов. Также в одной группе с нами выступают команды Венгрии и Словакии. В следующий раунд из группы выйдут четыре команды из шести.

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