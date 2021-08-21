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Женская сборная Беларуси по волейболу сыграет против хорваток на чемпионате Европы

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу сыграет против хорваток на чемпионате Европы

Женская сборная Беларуси по волейболу сегодня продолжит выступление на чемпионате Европы. Во втором поединке на турнире наша команда сыграет против сборной Хорватии.  

В этом году соперники дважды встречались в Золотой лиге и балканки оба раза выиграли (3:0 и 3:2). На чемпионате Европы белоруски стартовали с поражения от Италии. А сборная Хорватии в первом поединке победила Швейцарию (3:0). Сегодня матч Беларусь - Хорватия начнется в 18 часов. Также в одной группе с нами выступают команды Венгрии и Словакии. В следующий раунд из группы выйдут четыре команды из шести.

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Женская сборная Беларуси по волейболу сегодня продолжит выступление на чемпионате Европы. Во втором поединке на турнире наша команда сыграет против сборной...
 
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