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Джо Байдену готовятся объявить сразу три импичмента

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джо Байдену готовятся объявить сразу три импичмента

Доруководился до ручки. В Конгрессе США заявили, что всего за 7 месяцев у «руля» Джо Байден довел страну до того, что «Америка утратила уважение всего мира». Самому возрастному президенту США предложили объявить сразу три импичмента.


Проекты резолюций уже внесены на рассмотрение. Первая претензия сенаторов – ситуация в Афганистане и то, что Байден, по их информации, оставил под властью талибов 10 тысяч американцев. Второе обвинение – кризис на южной границе США вследствие нарушения иммиграционного законодательства. Неизвестно, какие шансы на то, что импичмент Байдену состоится, так как обе палаты парламента в США контролируют сторонники его партии, но к проблемам, которые создали американские власти, точно привлечет внимание.

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Доруководился до ручки. В Конгрессе США заявили, что всего за 7 месяцев у «руля» Джо Байден довел страну до того, что «Америка утратила уважение всего мира». Самому...
 
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