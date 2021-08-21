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День огурца отметили в Шклове
Источник материала: ОНТ
Самый крупный овощ, оригинальный двор и лучшее блюдо праздника. В Шклове в 15-й раз отметили День огурца.
Это уже настоящий бренд. Шклов по праву считается огуречный столицей. Каждая хозяйка на своем приусадебном участке выращивает разные сорта. Урожай собран – настало время праздновать. Огурцы здесь не только солят и маринуют. Из них пекут хлеб, варят варенье и даже готовят напитки. Лучшие изыски и разносолы местные жители представили на празднике. А гости с удовольствием дегустировали.
На празднике в Шклове удивляют не только огуречными деликатесами. Среди местных жителей выбирают лучшего огородника. Полагается приз и за самый оригинальный огуречный костюм.
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Самый крупный овощ, оригинальный двор и лучшее блюдо праздника. В Шклове в 15-й раз отметили День огурца. Это уже настоящий бренд. Шклов по праву считается...
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