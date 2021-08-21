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Джо Байден перепутал название города и забыл вопрос репортера

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джо Байден перепутал название города и забыл вопрос репортера

Президент США Джо Байден во время последнего общения с журналистами по ситуации в Афганистане допустил несколько ошибок. Расшифровка его речи опубликована на сайте Белого дома.

На вопрос об обеспечении Вашингтоном безопасности в аэропорту Кабула, Глава Белого дома сказал, что американские власти постоянно поддерживали связь с руководством «Талибана» в столице Афганистана, а также в «Дахо» — столице Катара. Хотя, как всем известно, столица Катара – это Доха.

Также президент Байден не смог вспомнить один из вопросов, который ему задал журналист. Часть реплики он прокомментировал, но тем не менее попросил репортера повторить вопрос, признавшись, что забыл тему разговора.

Это не первый раз, когда Джо Байден ошибается в именах собственных. Например, однажды он перепутал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, а также президентов Барака Обаму и Дональда Трампа.

Фото: depositphotos 

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Президент США Джо Байден во время последнего общения с журналистами по ситуации в Афганистане допустил несколько ошибок. Расшифровка его речи опубликована на...
 
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