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В Афганистане продолжаются бои: сторонники свергнутого правительства отбили у талибов три района

21.08.2021 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане продолжаются бои: сторонники свергнутого правительства отбили у талибов три района

Новый порядок в Афганистане: талибы практически полностью контролируют страну. Есть ли шанс у отрядов сопротивления? Сторонники свергнутого правительства отбили у захвативших власть талибов три района в провинции Баглан.  


Но это скорее штрих в общую картину. Города страны горят, талибы уничтожают то, что не соответствует их идеологии. Например, парк с аттракционами в Мазари-Шарифе и футбольный парк в Шебергане. От власти талибов из государства, которое теперь называется Исламский эмират Афганистан, продолжают бежать. На территории аэропорта Кабула развернут палаточный городок для афганцев, которые пытаются покинуть Афганистан. Американские военные бросают им сухпайки, среди которых свиные сосиски, и это тоже определенное издевательство – есть свинину в исламе запрещено.

Ранее при попытке пробраться в аэропорт погибли по меньшей мере 12 человек, еще несколько человек погибли, пытаясь улететь на шасси американских транспортных самолетов.

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Новый порядок в Афганистане: талибы практически полностью контролируют страну. Есть ли шанс у отрядов сопротивления? Сторонники свергнутого правительства отбили...
 
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