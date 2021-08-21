ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фоторепортаж: Торговый центр «Столица» превратился в арену для бойцов MMA

21.08.2021 19:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам провели в торговом центре «Столица» 21 августа, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
1 из 5

Да, вы все правильно прочитали. Турнир по ММА, да еще и в далеко не спортивных стенах, – явление для Минска необычное. Более того, просмотр соревнований был бесплатным. Ошарашенные посетители ТЦ и фанаты брутального вида спорта расположились у перил атриума и с удивлением следили за происходящим.

Атмосфера, надо признать, была самая что ни на есть боевая. Даже мамочки с колясками после особо жестких хуков и апперкотов входили в раж и во всю болели за бойцов. То и дело с разных сторон раздавались возгласы «Ваня, вали его!», «Ух, вот это оплеуха» и «Я бы после такого даже не встал».

Организаторы особо отмечают, что соревнования проводились в первую очередь для популяризации этого вида спорта и пропаганды здорового образа жизни. Ведь заявку мог отправить любой совершеннолетний боец со стажем занятий единоборствами не менее одного года. А по результатам поединков будет сформирована сборная нашей страны, которая отправится в конце сентября на чемпионат Европы по смешанным единоборствам в греческий город Ламия. Получается, что вчерашний любитель при должном умении и физической подготовке вполне способен попасть в сборную Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам провели в торговом центре «Столица» 21 августа, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Афганистане продолжаются бои: сторонники свергнутого правительства отбили у талибов три района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by