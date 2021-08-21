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Фоторепортаж: Торговый центр «Столица» превратился в арену для бойцов MMA
Источник материала: Партизан
Чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам провели в торговом центре «Столица» 21 августа,
Да, вы все правильно прочитали. Турнир по ММА, да еще и в далеко не спортивных стенах, – явление для Минска необычное. Более того, просмотр соревнований был бесплатным. Ошарашенные посетители ТЦ и фанаты брутального вида спорта расположились у перил атриума и с удивлением следили за происходящим.
Атмосфера, надо признать, была самая что ни на есть боевая. Даже мамочки с колясками после особо жестких хуков и апперкотов входили в раж и во всю болели за бойцов. То и дело с разных сторон раздавались возгласы «Ваня, вали его!», «Ух, вот это оплеуха» и «Я бы после такого даже не встал».
Организаторы особо отмечают, что соревнования проводились в первую очередь для популяризации этого вида спорта и пропаганды здорового образа жизни. Ведь заявку мог отправить любой совершеннолетний боец со стажем занятий единоборствами не менее одного года. А по результатам поединков будет сформирована сборная нашей страны, которая отправится в конце сентября на чемпионат Европы по смешанным единоборствам в греческий город Ламия. Получается, что вчерашний любитель при должном умении и физической подготовке вполне способен попасть в сборную Беларуси.
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Чемпионат Беларуси по смешанным единоборствам провели в торговом центре «Столица» 21 августа, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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