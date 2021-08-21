Король Хенрик так и не смог вернуться после операции на сердце

Два великих вратаря, которые невероятно долго держали топ-уровень.





Два безупречных стиляги, чье внешнее сходство не подмечал только ленивый.





Два спортсмена, которые побеждали со сборной, но так и не добрались до главного клубного трофея – Буффон так и не выиграл Лигу чемпионов, Лундквист проиграл единственный финал Кубка Стэнли в карьере.





Сегодня Король Хенрик попрощался с хоккеем:





«Безмерно благодарен за то, что хоккей принес мне и чему научил в жизни. Эти уроки я буду помнить всегда.





Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От игры в детстве в Швеции до представления моей страны на мировой арене – это одни из самых сильных моментов гордости для меня.





Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. По рождению я швед, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чем я мечтал, и даже больше.





Наконец, спасибо хоккею и болельщикам! Ты дал мне цель в жизни, и я любил тебя каждую минуту! Спасибо всем».



