Что после «пятой страницы»?

19 августа из минского СИЗО №1 вышли вышли на свободу четыре фигуранта дела белорусского «Пресс-клуба» – основательница клуба Юлия Слуцкая, ее сын Петр, директор организации Сергей Ольшевский и программный директор Алла Шарко. Можно ли в связи с этим говорить о начале смягчения политики репрессий?





пишет nmnby.eu Однако на базе одного случая тенденцию строить затруднительно. Одних «добрый царь» помиловал, другие оказались за решеткой. Так, за день до выхода на свободу Юлии Слуцкой и ее коллег были задержаны и доставлены в ИВС на Окрестина сотрудники БелаПАН, включая главного редактора агентства Ирину Левшину. Янов Полесский. Выход политзаключенных на свободу – редкая новость для нынешней Беларуси, посему только можно приветствовать решение властей о помиловании сотрудников «Пресс-клуба», подавших соответствующее прошение,nmnby.eu Однако на базе одного случая тенденцию строить затруднительно. Одних «добрый царь» помиловал, другие оказались за решеткой. Так, за день до выхода на свободу Юлии Слуцкой и ее коллег были задержаны и доставлены в ИВС на Окрестина сотрудники БелаПАН, включая главного редактора агентства Ирину Левшину.





Это такая своего рода карусель, на которой можно «прокатить» (при наличии соответствующих мощностей и ресурсов) полчеловечества. Или полстраны.





Помилование – наряду с амнистией – одна из основных процедур освобождения заключенных. Ожидавшейся 3 июля массовой амнистии не произошло – по версии ряда экспертов, из-за введения секторальных санкций ЕС. Вернее, из-за того, что Александр Лукашенко не любит выглядеть как человек, который делает что-то под давлением, а также из-за того, что ему важно как-то выглядеть.





В отличие от амнистии, решение о помиловании принимает лично президент по каждому делу (после его рассмотрения соответствующей комиссией). Во время «Большого разговора» А. Лукашенко упомянул про сто человек из «списка Воскресенского», которые якобы подали прошение о помиловании. Можно лишь гадать, кто эти люди и кто из них окажется на свободе в ближайшее время.





Некоторые эксперты высказывают предположение, что, по логике вещей, у белорусских властей уже назрела необходимость в том, чтобы постепенно выпускать политзаключенных (наличие которых А. Лукашенко принципиально отрицает), тем самым подавая сигналы ЕС и США о том, что неплохо было бы перейти к смягчению санкционной политики. Другими словами, обмен эмоциями достиг «пятой страницы» – если воспользоваться аналогией из «Золотого теленка», где описывается встреча Остапа Бендера с подпольным миллионером Корейко.





И все же сложно прогнозировать как-то разморозку в ближайшее время. Репрессивная машина белорусского режима – так же, как и санкционный агрегат Запада, – весьма инерционные вещи. Их нельзя остановить в течении нескольких месяцев. И если вернуться к ситуации с «Пресс-клубом», то следует повториться: это единичный и слабый симптом чего бы то ни было.











