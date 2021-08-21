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Меркель: в Европе ожидали, что сопротивление афганской армии будет сильнее
Источник материала: Партизан
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что афганская армия рухнула с "головокружительной скоростью". В Европе ожидали, что сопротивление будет сильнее.
Об этом
Меркель признала, что сопротивление афганской армии боевикам "Талибана" было неверно оценено.
"Армия рухнула с головокружительной скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее", - заявила канцлер.
Меркель сказала, что сейчас основное внимание уделяется спасению людей из Афганистана, но позже потребуется обсуждение того, что было или чего не было достигнуто.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что афганская армия рухнула с "головокружительной скоростью". В Европе ожидали, что сопротивление будет сильнее.
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