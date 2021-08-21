ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Собрать ребенка в школу стало на 6-10% дороже

21.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом свидетельствуют результаты профсоюзного мониторинга цен на ассортимент школьных товаров, который прошел по всей Беларуси.

Внимание уделялось в первую очередь ценам на продукцию отечественных производителей, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Стоимость одежды, обуви, канцелярских принадлежностей значительно отличаются в регионах.

Дороже всего обойдется школьный набор (одежда, обувь, канцелярия, дневник, рюкзак и так далее для мальчиков младшего возраста в Минской области — более 760 рублей, для девочек из Брестской области — почти 600 рублей.

Дешевле сборы в школу обойдут для семьи из Гродненской области: на мальчика придется потратить 563 рубля, на девочку — 465 рублей.

Родителям старшеклассников дороже всего обойдется подготовка к школе мальчиков из Минской области — сумма покупок составит более 830 рублей, для девочек из Брестской области потребуется 972 рубля. Дешевле всего экипировать мальчиков в Гомельской области — 716 рублей, девочек Гродненской области — 641 рубль.

– Результаты нашего мониторинга показали, что сегодня собрать ребенка в школу весьма затратное мероприятие. По сравнению с прошлым годом цены подросли где-то на 6, где-то на 10%, в денежном эквиваленте родителям придется потратить на 100, а где-то и больше рублей, — рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В денежном эквиваленте родителям придется потратить на 100, а где-то и больше рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работа нефтяной отрасли не остановится. Реальная опасность санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by