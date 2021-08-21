Работа нефтяной отрасли не остановится. Реальная опасность санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал zaprauka.by – о последствиях санкций против белорусской нефтепереработки.





Многие журналисты и обозреватели в санкционном порыве, который обрушился на белорусскую нефтяную отрасль то и дело говорили о том, как будет трудно (если невозможно) белорусской экономике из-за введенных Европой, Великобританией и объявленных США нефтяных санкций по Беларуси.

Однако, смеем их заверить, что это далеко не так. Нефтепродукты, в отличие от тех же калийных удобрений, являются более универсальным товаром. Их потребление в мире гораздо больше, имеется более разветвленная логистическая инфраструктура, большое количество и разношёрстность участников мировой торговли, больше производителей и ряд иных факторов коммерческого и отраслевого характера.

Все это определяет то, что нефтепродукты гораздо легче размещать на мировом рынке, нежели калийные удобрения, где имеется ограниченное число производителей и рынок носит олигопольный характер: причем как со стороны продавцов, так и со стороны потребителей.

Введенные в отношении белорусской нефтянки санкции безусловно отразятся на цене нефтепродуктов, будут способствовать определенному переделу рынков сбыта, уходу белорусских продуктов из Европы и ряду иных последствий. Однако, принципиально они не остановят работу нефтяной отрасли и сбыта, как это декларируют отдельные «эксперты».

На самом деле единственный реальный удар нанесен только устоявшимся схемам реализации белорусских нефтепродуктов, которые десятилетиями строились именно на использовании возможностей и инфраструктуры прибалтийских (преимущественно латвийских портов).

И, естественно, при поддержке и помощи прибалтийских бизнесменов. Причем, основную роль играла даже не Клайпеда (она в жесткой конкуренции только отвоевала часть позиций), а весь бизнес строился именно вокруг Риги и Вентспилса. Хотя переодически в зависимости от расстановки сил появлялись и эстонские порты со своими терминалами.

Европейский запрет на покупку и транзит белорусских нефтепродуктов фактически сводит на нет всю проделанную годами ранее работу: после окончания имеющихся долгосрочных контрактов (конец 2021 - начало 2022 гг.) доступ белорусских нефтепродуктов в порты Прибалтики будет закрыт (для спотовых объемов они уже закрыты).

То, что прибалтийское направление в экспорте белорусских нефтепродуктов было главным свидетельствует и то, что до 2011 года не было экспорта со стороны белорусских компаний по направлению юга (украинских портов на Черном море).

Потом поработали до 2017 года по отдельным позициям и закрыли данный выход, чтобы он не был альтернативной и базисом для сравнения по отношению к экспорту на северном направлении. Когда можно было бы судить о реальной эффективности продаж белорусских нефтепродуктов через порты Прибалтики.

Даже, когда прибалтийское направление было закрыто из-за санкций ЕС, доступ в порты Украины оставался открытым, но ни одна тонна нефтепродуктов туда не двинулась. Основной альтернативой стали российские порты на той же Балтике, то есть опять северное направление, только с иного выхода. Так, Белорусская нефтяная компания постоянно продает бензины производства Мозырского НПЗ именно в российских портах.

И не думает, чтобы, например, предложить их покупателям на базисе Черного моря, а ведь это ближе и выгоднее.

Можно возразить, что и с Украиной у нас сейчас не ахти отношения, поэтому туда и не направляются транзитные потоки. Однако, несмотря на политические заявления, белорусские нефтепродукты (бензины, ДТ, битум) активно поставляются на внутренний рынок Украины, и никто не отказывался от таких продаж.

Поэтому нет никаких ограничений использовать и транзитные возможности Украины, раз наполняется их внутренний рынок. Но таких поставок нет.

Все это приводит к тому, что белорусские экспортеры должны перестраиваться и менять ранее существовавшие схемы продаж. И они делают это.

Например, одним из больших покупателей продукции санкционного «Нафтана» стала никому ранее неизвестная компания Everest Energy DMCC из ОЭА. В учредителях и руководстве которой одни российские и белорусские граждане.

Естественно, что нефтепродукты далее перепродаются (и иногда по несколько раз) в начале трейдеру, а потому уже доходят и до реального потребителя.

Естественно, что все это создает определенные неудобства. Но это только на первоначальном этапе, пока не окончательно отомрут старые схемы и не отладятся новые. Потом все пойдет по установленному порядку.

Поэтому, кто и потерял от европейских санкций – это прежде всего прибалтийские бизнесмены и их компании, которые вели отлаженный бизнес с БНК и ННК. А вот приобрели – это российские нефтяные терминалы и компании, которые приходят на смену ранее имевшимся первым покупателям белорусских нефтепродуктов.