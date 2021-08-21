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Гороскоп на 22 августа: что завтра ждет все знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака - финансовый шик и кармическая опасность / 1zoom.ru
Любовный гороскоп на 22 августа 2021 советует быть смелее в чувствах и проявлять больше романтичности.
Овен
Вероятна напряженность с партнерами. Сегодня лучше не полагаться на удачу, а выждать, пока можно будет действовать наверняка.
Телец
Сегодня стоит плыть по течению, не заниматься денежными вопросами, а прорабатывать свои внутренние страхи. Идеальный день, чтобы избавиться от всего лишнего, в том числе и от отношений.
Близнецы
Опасный день, так что никаких согласий по важным и дорогостоящим проектам лучше не давать. В то же время знакомства этого дня – неслучайны, не стоит пренебрегать возможностью завести новые связи. Полезно заняться уборкой и очищением организма.
Рак
Лучше не транжирить деньги и не браться за новые проекты. Решить рабочие вопросы поможет усидчивость. Зато новые знакомства могут принести немало полезного, в том числе и на любовном фронте.
Лев
День идеален для пассивного отдыха, так как напрягаться сегодня гороскоп здоровья настоятельно не рекомендует. Отношения, которые начались сегодня, могут перерасти во что-то очень важное и серьезное.
Дева
Если вовремя сосредоточиться и не отказываться от поддержки партнеров – успех в делах обеспечен. День не подходит для резких перемен, в том числе дальних поездок. В общении с родными постарайтесь отказаться от нотаций.
Весы
Любые проблемы сегодня пусть и с приложением усилий, но разрешаются благополучно. Но стремительных побед ждать не стоит. Чтобы здоровье не подводило, сегодня стоит заняться спортом или хотя бы выйти на длительную прогулку. Время с семьей принесет немало приятных впечатлений.
Скорпион
Сегодня кармически опасно жаловаться на судьбу. Работа может утомить, поэтому важно вовремя остановиться. Стоит уделить больше внимания своему возлюбленному человеку.
Стрелец
Лучше всего день посвятить общению с друзьями и отдыху на природе. Не стоит перерабатывать – иначе из-за переутомления возможны проблемы со здоровьем. Семейные отношения могут потребовать откровенного задушевного разговора.
Козерог
Чувство беспокойства и пустые разговоры могут подпортить настроение. Старайтесь не тратить силы на чужие дела и разумно оценивать свои силы. Вовремя оказанный знак внимания (завтрак в постель или совместный поход в магазин) укрепит семейные отношения несоразмерно сильнее, чем придется затратить сил на этот поступок.
Водолей
Любая самонадеянность сегодня крайне опасна. Старайтесь держать под контролем и не поддаваться отрицательным эмоциям. Попробуйте больше отдыхать и общаться с любимыми людьми – такое времяпрепровождение надолго зарядит позитивом.
Рыбы
Сегодня Рыбы уверены в своих силах – и это подкупает окружающих, особенно противоположный пол. Есть возможность хорошо заработать – но придется подойти к делу максимально серьезно. При этом деньги лучше вкладывать в инвестиции, а вот с дорогими покупками – повременить. Для решения семейных вопросов лучше всего подходит вторая половина дня.
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15-е лунные сутки и полнолуние в августе 2021 года сулят немало опасных моментов.
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