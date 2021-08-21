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Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

21.08.2021 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:
Спасибо США. Байден обещал победить терроризм, но не смог защитить даже свою репутацию. Шурави для афганцев остались друзьями, а наш Президент – дорогой гость на саммитах Организации исламского сотрудничества, хотя большинство европейских лидеров там не жалуют. О том, почему Афганистан стал политическим зинданом для современной Америки, и тех, кто покорил перевал Саланг, – Евгений Пустовой.

Авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр».  

Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

Евгений Пустовой, СТВ:
Ну что, подготовили попкорн? Меня распирает. Сказать есть о чем, а надо малым глаголом жечь. Но поймет ли самый невероятный зритель? Прежде всего до него достучаться хочется, чтобы прозрел. А то опять будет возмущаться: много тем Пустовой поднимает и быстро говорит. Если не доходит с первого раза, тогда Telegram-канал «Азаренок. СТВ» вам в помощь. Спасибо, что смотрите, слушаете, читаете и критикуете. Прошу еще – и думайте.

Это «Политика без галстуков и купюр». Начинаем.

Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

Евгений Пустовой: «Кайтесь. Вы еще можете успеть спасти свои души и сердца»

Евгений Пустовой:
«Слушай Батьку» – это песня группы «Сябры». Понятно, в шуточной форме о серьезном. Слушать Батьку становится уже политическим мейнстримом. Многое, что предрекал Лукашенко, случилось. О падении американского гегемона с вершины геополитического олимпа Президент Беларуси сказал на «Большом разговоре». А спустя несколько дней весь мир увидел падение США.

Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

Евгений Пустовой:
В этом видео вся суть американской модели развития. КА-ПИ-ТА-ЛИЗМ. За это, кстати, постоянно топят «невероятные». И это обещали те, кто рвался к власти. Власть бездушного капитала над человеком. Ничего личного. Только деньги.

Пустовой: политический истеблишмент США обещал покончить с международным терроризмом, а уничтожил свой рейтинг

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Подробнее в видеоматериале.

 
 
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Афганистан в очередной раз стал болевой точкой мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ: Спасибо США. Байден обещал победить...
 
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