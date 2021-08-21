|
За два дня жительницы Ганцевичского района насобирали почти 700 боровиков
Источник материала: Партизан
Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков, пишет Ганцавіцкі час.
Две жительницы Ганцевичского района насобирали за выходные почти 700 боровиков
Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков,
В субботу они вынесли из леса 410 боровиков, а в воскресенье — 258.
— Были и другие грибы, которые мы тоже собирали. Например, лисички. Но их мы не считали. Дома подсчитали только боровики, — рассказала одна из сборщиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков, пишет Ганцавіцкі час.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)