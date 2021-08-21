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За два дня жительницы Ганцевичского района насобирали почти 700 боровиков

21.08.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков, пишет Ганцавіцкі час.
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Две жительницы Ганцевичского района насобирали за выходные почти 700 боровиков
Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков, пишет Ганцавіцкі час.

В субботу они вынесли из леса 410 боровиков, а в воскресенье — 258.

— Были и другие грибы, которые мы тоже собирали. Например, лисички. Но их мы не считали. Дома подсчитали только боровики, — рассказала одна из сборщиц.
 
 
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Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков, пишет Ганцавіцкі час.
 
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