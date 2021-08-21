За два дня жительницы Ганцевичского района насобирали почти 700 боровиков

Две жительницы Ганцевичского района насобирали за выходные почти 700 боровиков

пишет Ганцавіцкі час. Две женщины из агрогородка Огаревичи Брестской области собрали за выходные 668 боровиков,Ганцавіцкі час.





В субботу они вынесли из леса 410 боровиков, а в воскресенье — 258.





— Были и другие грибы, которые мы тоже собирали. Например, лисички. Но их мы не считали. Дома подсчитали только боровики, — рассказала одна из сборщиц.



