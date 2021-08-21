Первые телеграм-каналы и чаты были объявлены "экстремистскими" в декабре 2018 года. Они были связаны с анархистским движением. Надо сказать, некоторые из них до сих пор регулярно обновляются.





В октябре 2020 года был объявлен "экстремистским" крупнейший на тот момент кириллический телеграм-канал, редакция которого распологалась в Варшаве. Еще два канала этого бренда были добавлены в республиканский список экстремистских материалов в ноябре. Это были первые тг-каналы, признанные "экстремистскими" в связи с избирательной кампанией 2020 года.





С 18 февраля белорусские власти стали регулярно признавать телеграм-каналы и чаты "экстремистскими". За 184 дня в список запрёщенных вошли 167 информационных площадок, работающих в Telegram. То есть в среднем власть действовала чуть медленнее, чем по одному каналу или чату в день.





пишет Еврорадио. Согласно белорусскому законодательству, чтение "экстремистских" телеграм-каналов или чатов не запрещено. Однако "распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность" (19.11 КоАП) влечет за собой административную ответственность. Правозащитникам "Весны" известно не менее 30 судебных заседаний по этой статье. По ней было наложено 433 базовых величины штрафа и 164 суток ареста,Еврорадио.



