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«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

21.08.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 спортсменов разыграли 10 комплектов наград на ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

В последний день юниоры определяли самых метких в двух дисциплинах. В стрельбе из малокалиберного пистолета у парней не знал равных Павел Муравьев. Несмотря на то, что по возрасту он еще юниор, спортсмен уже вошел в состав национальной сборной.

«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

Павел Муравьев, победитель первенства Беларуси:
Ошибок было много, то есть их достаточно. А так, в принципе, работой я удовлетворен. Все сильные, тут слабых не должно быть.

«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

Во втором упражнении, малокалиберной винтовке с 50 метров, у девушек лучше всех отстрелялась Светлана Кузнецова.

«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта по основной деятельности:
Представители РЦОП выступают, в принципе, неплохо. И в пистолете, и в винтовке у нас есть победители и призеры. Первенство Беларуси мы расцениваем как этап подготовки к основным стартам 2021 года для юниоров. В основном спортсмены тренируются два раза в день, тренировки длятся от трех часов. По планам подготовки могут быть одноразовые тренировки. Все зависит от того, как главный тренер или старший тренер видит подготовку конкретного спортсмена к их упражнению.

«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

Уже в понедельник, 23 августа, самые меткие и сильные отправятся на тренировочные сборы. Впереди у стрелков первые Игры СНГ и чемпионат мира.

 
 
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Новости Беларуси. 160 спортсменов разыграли 10 комплектов наград на ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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