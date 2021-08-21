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«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 спортсменов разыграли 10 комплектов наград на ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В последний день юниоры определяли самых метких в двух дисциплинах. В стрельбе из малокалиберного пистолета у парней не знал равных Павел Муравьев. Несмотря на то, что по возрасту он еще юниор, спортсмен уже вошел в состав национальной сборной.
Павел Муравьев, победитель первенства Беларуси:
Во втором упражнении, малокалиберной винтовке с 50 метров, у девушек лучше всех отстрелялась Светлана Кузнецова.
Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта по основной деятельности:
Уже в понедельник, 23 августа, самые меткие и сильные отправятся на тренировочные сборы. Впереди у стрелков первые Игры СНГ и чемпионат мира.
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Новости Беларуси. 160 спортсменов разыграли 10 комплектов наград на ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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