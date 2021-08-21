Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло сегодня на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





"По предварительной информации, сегодня около 16.35 27-летняя девушка на автомобиле "Фиат", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем "Ситроен". После этого водитель потеряла контроль над управлением транспортом и совершила наезд на осветительную мачту", - рассказали в ГАИ.





Пострадавшую пришлось деблокировать при помощи специального инструмента. В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась по дороге в учреждение здравоохранения.





На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Минска, представители МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту произошедшего проводится проверка.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Минска, представители МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.-0-