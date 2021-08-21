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ДТП на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу

21.08.2021 21:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло сегодня на МКАД - водитель скончалась по пути в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 16.35 27-летняя девушка на автомобиле "Фиат", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Свислочской, при перестроении столкнулась с автомобилем "Ситроен". После этого водитель потеряла контроль над управлением транспортом и совершила наезд на осветительную мачту", - рассказали в ГАИ.

Пострадавшую пришлось деблокировать при помощи специального инструмента. В результате ДТП от полученных травм девушка скончалась по дороге в учреждение здравоохранения.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Минска, представители МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Минска, представители МЧС, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску.
 
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