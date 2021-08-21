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Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа

21.08.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 23 августа на воде нет волн и лодки у берега не раскачиваются, осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой, рассказали в программе «Плюс-минус». А волны в полдень – к суровой зиме и холодной осени. Считалось в старину, что если до полудня в этот день умоешься водой из родника, станешь еще красивее.

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Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа

Если безветренная погода – значит, тепло установится надолго. Дождь на рассвете предвещает дожди всю неделю. А вот если солнце ярко светит, в сентябре дождей не будет.

25 августа предки приступали к сбору облепихи. Наблюдали и за погодой. Если дождь идет – значит, быть короткому бабьему лету. За окном тепло и ясно – в лесу будет много белых грибов.

Будет ли бабье лето долгим и ждать ли богатый урожай грибов? Народные приметы на конец августа

По погоде 26 августа предсказывали течение зимы. Если жарко – зима будет холодной. Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.

27августа. Предками подмечено: если в этот день журавли на юг улетают, морозы наступят уже в начале октября. Ветер тихий – к сухой и теплой осени. Сильный ветер – к дождливому и холодному сентябрю. Алая утренняя заря – к сильному ветру весь день.

 
 
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 23 августа на воде нет волн и лодки у берега не раскачиваются, осень будет тихой и...
 
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