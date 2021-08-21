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​Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?

21.08.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О ситуации на границе рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:
Очередной пример циничной политики в отношении беженцев демонстрирует Польша. Миграционный кризис и там явно выходит из-под контроля. А действия властей не выдерживают никакой критики.

​Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?

Ольга Шерснева:
История, речь о которой пойдет далее, связана в том числе с Афганистаном. Граждане продолжают бежать из страны в поисках убежища. Ожидаемо, многие стремятся в Европу. Тем более, что сама Европа говорила, что не бросит афганцев. Но свое настоящее отношение к мигрантам там уже высказали. Беженцев зовут, но немного. Очевидно, люди, которые ищут спасение, европейским государствам не нужны. Ну а произошедшее в Польше – высший уровень цинизма. 50 человек, которых сами же и позвали, просто выпихнули на границу. Зачем звали-то?

​Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?

Напомним, 19 августа польские правоохранители на нескольких военных транспортных средствах доставили большую группу мигрантов к участку пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Беларуси.

​Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?

Нашим пограничникам удалось не допустить нарушения государственной границы, организованного сопредельной стороной. Да и сами беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, отказываются пересекать границу, открыто заявляя представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища. В знак протеста мигранты организовали стихийный лагерь на территории Польши, где находятся уже несколько дней. При этом, чтобы оправдать себя перед международной общественностью, Варшава пытается исказить реальную картину происходящих событий, обвиняя Беларусь. Изможденные люди по-прежнему остаются на границе. Там есть и несовершеннолетние, и женщины.

 
 
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О ситуации на границе рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ: Очередной пример циничной политики в отношении беженцев демонстрирует...
 
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