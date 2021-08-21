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Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?
Источник материала: СТВ
О ситуации на границе рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Ольга Шерснева:
Напомним, 19 августа польские правоохранители на нескольких военных транспортных средствах доставили большую группу мигрантов к участку пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Беларуси.
Нашим пограничникам удалось не допустить нарушения государственной границы, организованного сопредельной стороной. Да и сами беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, отказываются пересекать границу, открыто заявляя представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища. В знак протеста мигранты организовали стихийный лагерь на территории Польши, где находятся уже несколько дней. При этом, чтобы оправдать себя перед международной общественностью, Варшава пытается исказить реальную картину происходящих событий, обвиняя Беларусь. Изможденные люди по-прежнему остаются на границе. Там есть и несовершеннолетние, и женщины.
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Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?
О ситуации на границе рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ: Очередной пример циничной политики в отношении беженцев демонстрирует...
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