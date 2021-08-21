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«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

21.08.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Конец лета – начало осени – время созревания очень многих ягод, растущих в нашем климате, рассказали в программе «Плюс-минус». Отправляясь за дарами природы, обязательно помните о безопасности.

Не все ягоды одинаково полезны. Что важно иметь в виду, подскажет наш эксперт.

«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Костяника – я сам эту ягоду пробую, собираю и рекомендую другим, потому что в принципе эта ягода съедобная. Она сочная, кисло-сладкий вкус, используется практически как любые другие ягоды, допустим, малина, ежевика. Единственное «но» – у нее очень крупная косточка, за что она и получила название «костяника».

«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

Калина, которая растет у нас, в Беларуси, калина обыкновенная – это ягода съедобная. Но единственное есть условие – собирать ее нужно после первых серьезных морозов. До этого времени она горькая.

«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

Барбарис имеет съедобные плоды, и из него получается очень неплохое варенье, правильнее сказать, джем.

«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать

В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений. Все остальные – это, как говорится, диарея или похуже.

 
 
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Конец лета – начало осени – время созревания очень многих ягод, растущих в нашем климате, рассказали в программе «Плюс-минус». Отправляясь за дарами природы,...
 
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