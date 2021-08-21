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«В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений». О свойствах этих ягод вы могли не знать
Источник материала: СТВ
Конец лета – начало осени – время созревания очень многих ягод, растущих в нашем климате, рассказали в программе
Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Калина, которая растет у нас, в Беларуси, калина обыкновенная – это ягода съедобная. Но единственное есть условие – собирать ее нужно после первых серьезных морозов. До этого времени она горькая.
Барбарис имеет съедобные плоды, и из него получается очень неплохое варенье, правильнее сказать, джем.
В Беларуси есть два вида смертельно ядовитых растений. Все остальные – это, как говорится, диарея или похуже.
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Конец лета – начало осени – время созревания очень многих ягод, растущих в нашем климате, рассказали в программе «Плюс-минус». Отправляясь за дарами природы,...
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